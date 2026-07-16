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EQS-AFR: All for One Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

Werte in diesem Artikel
Aktien
All for One Group AG
67.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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EQS Preliminary announcement financial reports: All for One Group SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
All for One Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

17.07.2026 / 13:35 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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All for One Group SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: August 04, 2026
Address: https://www.all-for-one.com/interim_reports_d

Language: English
Date of disclosure: August 04, 2026
Address: https://www.all-for-one.com/interim_reports_e

17.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: All for One Group SE
Rita-Maiburg-Straße 40
70794 Filderstadt-Bernhausen
Germany
Internet: www.all-for-one.com
LEI Code: 529900GB6FMY3QJLBM61

 
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2367662  17.07.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
16.06.10 All for One Midmarket chancenreiches Investment Prior Börse
09.03.10 All for one Midmarket Tipp des Tages Der Aktionär-online
14.09.09 All for One Midmarket Tipp des Tages Der Aktionär-online
10.11.08 All for One Midmarket kaufen SES Research GmbH
20.08.08 All for One Midmarket kaufen SES Research GmbH