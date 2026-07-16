EQS-AFR: All for One Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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EQS Preliminary announcement financial reports: All for One Group SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
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All for One Group SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: August 04, 2026
Address: https://www.all-for-one.com/interim_reports_d
Language: English
Date of disclosure: August 04, 2026
Address: https://www.all-for-one.com/interim_reports_e
17.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|All for One Group SE
|Rita-Maiburg-Straße 40
|70794 Filderstadt-Bernhausen
|Germany
|Internet:
|www.all-for-one.com
|LEI Code:
|529900GB6FMY3QJLBM61
|End of News
|EQS News Service
|
2367662 17.07.2026 CET/CEST
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|Datum
|Rating
|Analyst
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|All for One Midmarket chancenreiches Investment
|Prior Börse
|09.03.10
|All for one Midmarket Tipp des Tages
|Der Aktionär-online
|14.09.09
|All for One Midmarket Tipp des Tages
|Der Aktionär-online
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