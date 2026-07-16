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EQS-AFR: All for One Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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All for One Group AG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: All for One Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
All for One Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

17.07.2026 / 13:35 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die All for One Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://www.all-for-one.com/interim_reports_d

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://www.all-for-one.com/interim_reports_e

17.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: All for One Group SE
Rita-Maiburg-Straße 40
70794 Filderstadt-Bernhausen
Deutschland
Internet: www.all-for-one.com
LEI Code: 529900GB6FMY3QJLBM61

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2367662  17.07.2026 CET/CEST

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