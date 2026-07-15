EQS-AFR: Alzchem Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Werte in diesem Artikel
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EQS Preliminary announcement financial reports: Alzchem Group AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
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Alzchem Group AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: July 30, 2026
Address: https://www.alzchem.com/de/investor-relations/finanzinformationen/
Language: English
Date of disclosure: July 30, 2026
Address: https://www.alzchem.com/en/investor-relations/financial-information/
24.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Alzchem Group AG
|Dr.-Albert-Frank-Str. 32
|83308 Trostberg
|Germany
|Internet:
|www.alzchem.com
|LEI Code:
|8945004EL7WZK3ERG181
|End of News
|EQS News Service
|
2371414 24.07.2026 CET/CEST
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Aktuelle Alzchem Group Aktie News
Alzchem Group Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alzchem Group nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|11.06.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research