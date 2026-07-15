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EQS-AFR: Alzchem Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

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Alzchem Group AG
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EQS Preliminary announcement financial reports: Alzchem Group AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Alzchem Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

24.07.2026 / 14:05 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Alzchem Group AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: July 30, 2026
Address: https://www.alzchem.com/de/investor-relations/finanzinformationen/

Language: English
Date of disclosure: July 30, 2026
Address: https://www.alzchem.com/en/investor-relations/financial-information/

24.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Germany
Internet: www.alzchem.com
LEI Code: 8945004EL7WZK3ERG181

 
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2371414  24.07.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
09.07.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
08.07.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
11.06.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 Alzchem Group Buy Warburg Research