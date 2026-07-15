EQS-AFR: Alzchem Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Alzchem Group AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die Alzchem Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.alzchem.com/de/investor-relations/finanzinformationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.alzchem.com/en/investor-relations/financial-information/
24.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Alzchem Group AG
|Dr.-Albert-Frank-Str. 32
|83308 Trostberg
|Deutschland
|Internet:
|www.alzchem.com
|LEI Code:
|8945004EL7WZK3ERG181
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2371414 24.07.2026 CET/CEST
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Aktuelle Alzchem Group Aktie News
Alzchem Group Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alzchem Group nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|11.06.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research