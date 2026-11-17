EQS-AFR: ASTA Energy Solutions AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: ASTA Energy Solutions AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
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Hiermit gibt die ASTA Energy Solutions AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q3
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.astagroup.com/wp-content/uploads/2026/11/20261117_9MBericht_sec.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://www.astagroup.com/wp-content/uploads/2026/11/20261117_9mReport_sec.pdf
17.11.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ASTA Energy Solutions AG
|Oed 1
|2755 Oed
|Österreich
|Internet:
|https://www.astagroup.com/de
|LEI Code:
|529900H9GYEOPOXFNN04
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2436970 17.11.2026 CET/CEST
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