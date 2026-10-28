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EQS-AFR: Bastei Lübbe AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bastei Lübbe
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bastei Lübbe AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Bastei Lübbe AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.10.2026 / 08:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die Bastei Lübbe AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://bastei-luebbe.de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://bastei-luebbe.de/unternehmen/en/investor-relations/financial-reports

28.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bastei Lübbe AG
Schanzenstraße 6 – 20
51063 Köln
Deutschland
Internet: www.bastei-luebbe.de
LEI Code: 529900F1RRY8J20M2I79

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2422010  28.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
24.03.15 Bastei Lübbe Kaufen GSC Research GmbH

Information

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