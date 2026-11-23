EQS-AFR: Berentzen-Gruppe AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Werte in diesem Artikel
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EQS Preliminary announcement financial reports: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
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Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 25, 2027
Address: https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte
Language: English
Date of disclosure: March 25, 2027
Address: https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 25, 2027
Address: https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte
Language: English
Date of disclosure: March 25, 2027
Address: https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 12, 2027
Address: https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte
Language: English
Date of disclosure: August 12, 2027
Address: https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports
23.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
|Ritterstraße 7
|49740 Haselünne
|Germany
|Internet:
|www.berentzen-gruppe.de
|LEI Code:
|529900M158OU8D7KIY26
|End of News
|EQS News Service
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2440622 23.11.2026 CET/CEST
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