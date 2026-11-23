EQS-AFR: Berentzen-Gruppe AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort: https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort: https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort: https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort: https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2027
Ort: https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2027
Ort: https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports
23.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
|Ritterstraße 7
|49740 Haselünne
|Deutschland
|Internet:
|www.berentzen-gruppe.de
|LEI Code:
|529900M158OU8D7KIY26
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2440622 23.11.2026 CET/CEST
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