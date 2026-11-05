EQS-AFR: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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EQS Preliminary announcement financial reports: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
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Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://aktie.bvb.de/publikationen/quartalsfinanzberichte
Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://aktie.bvb.de/en/publications/quarterly-financial-reports
05.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Germany
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|LEI Code:
|529900XO0YTOOKCLQB44
|End of News
|EQS News Service
|
2429300 05.11.2026 CET/CEST
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