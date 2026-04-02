EQS-AFR: Branicks Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BRANICKS Group AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die Branicks Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://branicks.com/investor-relations/finanzpublikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://branicks.com/en/ir/financial-reports/
24.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Branicks Group AG
|Neue Mainzer Straße 32-36
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.branicks.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2314338 24.04.2026 CET/CEST
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|Hebel
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|Emittent
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