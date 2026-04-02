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EQS-AFR: Branicks Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

24.04.26 08:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG)
1,55 EUR 0,09 EUR 6,19%
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BRANICKS Group AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Branicks Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

24.04.2026 / 08:30 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Branicks Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://branicks.com/investor-relations/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://branicks.com/en/ir/financial-reports/

24.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Branicks Group AG
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.branicks.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2314338  24.04.2026 CET/CEST

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