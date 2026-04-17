EQS-AFR: CO.DON AG i.l.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CO.DON AG i.l.
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die CO.DON AG i.l. bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2023/2024 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.05.2026
Ort: https://www.codon-aktiengesellschaft.de/investoren/finanzberichte
18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CO.DON AG i.l.
|Warthestraße 21
|14513 Teltow
|Deutschland
|Internet:
|https://www.codon-aktiengesellschaft.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2329056 18.05.2026 CET/CEST
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|Name
|Hebel
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|Emittent
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