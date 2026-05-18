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EQS-AFR: CO.DON AG i.l.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

29.05.26 18:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
co.don AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CO.DON AG i.l. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
CO.DON AG i.l.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

29.05.2026 / 18:46 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die CO.DON AG i.l. bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024/2025 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 02.06.2026
Ort: https://www.codon-aktiengesellschaft.de/investoren/finanzberichte

29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CO.DON AG i.l.
Warthestraße 21
14513 Teltow
Deutschland
Internet: https://www.codon-aktiengesellschaft.de

 
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2336208  29.05.2026 CET/CEST

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