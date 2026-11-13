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EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dürr AG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dürr Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Dürr Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.11.2026 / 10:35 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die Dürr Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2027
Ort: https://www.durr-group.com/de/investoren/berichte-praesentationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2027
Ort: https://www.durr-group.com/en/investor-relations/reports-presentations

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort: https://www.durr-group.com/de/investoren/berichte-praesentationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort: https://www.durr-group.com/en/investor-relations/reports-presentations

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2027
Ort: https://www.durr-group.com/de/investoren/berichte-praesentationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2027
Ort: https://www.durr-group.com/en/investor-relations/reports-presentations

13.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Dürr Aktiengesellschaft
Carl-Benz-Str. 34
74321 Bietigheim-Bissingen
Deutschland
Internet: www.durr-group.com
LEI Code: 5299003APZ54EDTSRO20

 
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2434464  13.11.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
10:51 Dürr Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.26 Dürr Halten DZ BANK
12.11.26 Dürr Outperform Bernstein Research
03.11.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 Dürr Buy Warburg Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.