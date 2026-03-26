EQS-AFR: Delticom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
Werte in diesem Artikel
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Delticom AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Werbung
Werbung
Hiermit gibt die Delticom AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.delti.com/de/investor-relations/mitteilungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.delti.com/en/investor-relations/news/
11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delticom AG
|Hedwig-Kohn-Straße 1
|31319 Sehnde
|Deutschland
|Internet:
|www.delti.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2319366 11.05.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Delticom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delticom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent