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EQS-AFR: Delticom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

11.05.26 18:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delticom AG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Delticom AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Delticom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

11.05.2026 / 18:55 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Delticom AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.delti.com/de/investor-relations/mitteilungen/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.delti.com/en/investor-relations/news/

11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delticom AG
Hedwig-Kohn-Straße 1
31319 Sehnde
Deutschland
Internet: www.delti.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2319366  11.05.2026 CET/CEST

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