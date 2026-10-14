EQS-AFR: Deutsche Konsum Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Konsum Real Estate AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die Deutsche Konsum Real Estate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.12.2027
Ort: https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 16.12.2027
Ort: https://www.deutsche-konsum.de/en/investor-relations/financial-reports
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2027
Ort: https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2027
Ort: https://www.deutsche-konsum.de/en/investor-relations/financial-reports
14.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Konsum Real Estate AG
|Marlene-Dietrich-Allee 12b
|14482 Potsdam
|Deutschland
|Internet:
|www.deutsche-konsum.de
|LEI Code:
|529900QXC6TDASMCSU89
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2415886 14.10.2026 CET/CEST
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