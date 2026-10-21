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EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

Werte in diesem Artikel
Aktien
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
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Charts | News | Analysen

EQS Preliminary announcement financial reports: Deutsche Pfandbriefbank AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

21.10.2026 / 07:48 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Deutsche Pfandbriefbank AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.pfandbriefbank.com/investoren/finanzberichte/

Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/financial-reports/

21.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Pfandbriefbank AG
Parkring 28
85748 Garching
Germany
Internet: http://www.pfandbriefbank.com
LEI Code: DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95

 
End of News EQS News Service
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2419198  21.10.2026 CET/CEST

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10.08.26 pbb Buy Warburg Research
26.05.26 pbb Hold Deutsche Bank AG
12.05.26 pbb Buy Warburg Research

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