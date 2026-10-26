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EQS-AFR: Deutsche Telekom AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
24.95 EUR -0.29 EUR -1.15 %
Charts | News | Analysen

EQS Preliminary announcement financial reports: Deutsche Telekom AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Deutsche Telekom AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

26.10.2026 / 17:00 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Deutsche Telekom AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)

Language: German
Date of disclosure: November 05, 2026
Address: https://www.telekom.com/26QIII

Language: English
Date of disclosure: November 05, 2026
Address: https://www.telekom.com/26q3

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 05, 2026
Address: https://www.telekom.com/26QIII

Language: English
Date of disclosure: November 05, 2026
Address: https://www.telekom.com/26q3

26.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Germany
Internet: www.telekom.com
LEI Code: 549300V9QSIG4WX4GJ96

 
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2238446  26.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
21.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
19.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG

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Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.