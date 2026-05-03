EQS-AFR: Deutsche Telekom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Telekom AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die Deutsche Telekom AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.telekom.com/26QI
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.telekom.com/26q1
04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Telekom AG
|Friedrich Ebert Allee 140
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.telekom.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2238428 04.05.2026 CET/CEST
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|Hebel
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|Emittent
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