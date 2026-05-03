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EQS-AFR: Deutsche Telekom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

04.05.26 17:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Telekom AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Deutsche Telekom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

04.05.2026 / 17:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Deutsche Telekom AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.telekom.com/26QI

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.telekom.com/26q1

04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.telekom.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2238428  04.05.2026 CET/CEST

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