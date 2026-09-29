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EQS-AFR: DF Deutsche Forfait AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Werte in diesem Artikel
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DF Deutsche Forfait AG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DF Deutsche Forfait AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
DF Deutsche Forfait AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

29.09.2026 / 11:12 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die DF Deutsche Forfait AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort: https://www.dfag.de/investor-relations/publikationen/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort: https://www.dfag.de/en/investor-relations/publications/

29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG
Gustav-Heinemann-Ufer 56
50968 Köln
Deutschland
Internet: www.dfag.de
LEI Code: 529900CY6JKIFT9GH610

 
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2406984  29.09.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
14.03.13 DF Deutsche Forfait kaufen equinet AG
11.03.13 DF Deutsche Forfait kaufen equinet AG
08.03.13 DF Deutsche Forfait kaufen equinet AG
31.08.12 DF Deutsche Forfait kaufen Bankhaus Lampe KG
01.06.12 DF Deutsche Forfait kaufen Bankhaus Lampe KG

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