EQS-AFR: Dierig Holding AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Werte in diesem Artikel
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EQS Preliminary announcement financial reports: Dierig Holding AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
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Dierig Holding AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 17, 2026
Address: https://www.dierig.de/investor-relations/konzernberichte
10.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Dierig Holding AG
|Kirchbergstraße 23
|86157 Augsburg
|Germany
|Internet:
|www.dierig.de
|LEI Code:
|529900Y4JC31VHRD9012
|End of News
|EQS News Service
|
2380292 10.08.2026 CET/CEST
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