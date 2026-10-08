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EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41.38 EUR -1.52 EUR -3.54 %
Charts | News | Analysen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

08.10.2026 / 15:07 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.10.2026
Ort: https://investorrelations.porsche.com/de/finanzinformationen/finanzberichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.10.2026
Ort: https://investorrelations.porsche.com/en/financial-information/reports-and-presentations

08.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Deutschland
Internet: https://www.porsche.com/international/
LEI Code: 529900EWEX125AULXI58

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2412746  08.10.2026 CET/CEST

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07.10.26 Porsche vz Hold Jefferies & Company Inc.
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