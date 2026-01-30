EQS-AFR: Eisen- und Hüttenwerke AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Werte in diesem Artikel
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EQS Preliminary announcement financial reports: Eisen- und Hüttenwerke AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
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Eisen- und Hüttenwerke AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: https://www.ehw.ag/index.php?id=7
04.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Eisen- und Hüttenwerke AG
|Koblenzer Straße 141
|56626 Andernach
|Germany
|Internet:
|www.ehw.ag
|End of News
|EQS News Service
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2320542 04.05.2026 CET/CEST
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|Hebel
|KO
|Emittent
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