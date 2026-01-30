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EQS-AFR: Eisen- und Hüttenwerke AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

04.05.26 11:02 Uhr
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Eisen- und Hüttenwerke AG
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EQS Preliminary announcement financial reports: Eisen- und Hüttenwerke AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Eisen- und Hüttenwerke AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

04.05.2026 / 11:02 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Eisen- und Hüttenwerke AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Financial report (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: https://www.ehw.ag/index.php?id=7

04.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Eisen- und Hüttenwerke AG
Koblenzer Straße 141
56626 Andernach
Germany
Internet: www.ehw.ag

 
End of News EQS News Service

2320542  04.05.2026 CET/CEST

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