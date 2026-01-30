EQS-AFR: Eisen- und Hüttenwerke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Eisen- und Hüttenwerke AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die Eisen- und Hüttenwerke AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.ehw.ag/index.php?id=7
04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Eisen- und Hüttenwerke AG
|Koblenzer Straße 141
|56626 Andernach
|Deutschland
|Internet:
|www.ehw.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2320542 04.05.2026 CET/CEST
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|Hebel
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|Emittent
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