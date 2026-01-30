DAX24.361 +0,3%Est505.851 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,20 +4,1%Nas25.114 +0,9%Bitcoin68.080 +1,6%Euro1,1720 -0,2%Öl109,5 +0,3%Gold4.583 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Infineon 623100 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Autozölle belasten VW & Co. -- Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will eBay übernehmen -- Xiaomi, E.ON, UBS, Merck im Fokus
Top News
thyssenkrupp-Aktie unbeeindruckt: Stahlsparte bleibt vorerst im Konzern - das sind die Gründe thyssenkrupp-Aktie unbeeindruckt: Stahlsparte bleibt vorerst im Konzern - das sind die Gründe
Zwischen Zolldrohung und Hormus-Hoffnung: DAX legt zu und visiert Chart-Widerstand an Zwischen Zolldrohung und Hormus-Hoffnung: DAX legt zu und visiert Chart-Widerstand an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-AFR: Eisen- und Hüttenwerke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

04.05.26 11:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Eisen- und Hüttenwerke AG
15,00 EUR 1,50 EUR 11,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Eisen- und Hüttenwerke AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Eisen- und Hüttenwerke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

04.05.2026 / 11:02 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Eisen- und Hüttenwerke AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.ehw.ag/index.php?id=7

04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Eisen- und Hüttenwerke AG
Koblenzer Straße 141
56626 Andernach
Deutschland
Internet: www.ehw.ag

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2320542  04.05.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Eisen- und Hüttenwerke AG

DatumMeistgelesen