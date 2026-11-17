EQS-AFR: electrovac AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: electrovac AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die electrovac AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.11.2026
Ort: https://www.electrovac.com/investor-relations/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.11.2026
Ort: https://www.electrovac.com/en/investor-relations/publications/
17.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|electrovac AG
|Anglstraße 4
|94121 Salzweg
|Deutschland
|Internet:
|https://www.electrovac.com/
|LEI Code:
|5299008TJ4LODTQQNQ85
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2437046 17.11.2026 CET/CEST
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