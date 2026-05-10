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EQS-AFR: ElringKlinger AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

11.05.26 09:10 Uhr
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ElringKlinger AG
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EQS Preliminary announcement financial reports: ElringKlinger AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
ElringKlinger AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

11.05.2026 / 09:10 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

ElringKlinger AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: August 05, 2026
Address: https://elringklinger.de/investor-relations/berichte-praesentationen/finanzberichte-pulse-magazin

Language: English
Date of disclosure: August 05, 2026
Address: https://elringklinger.de/en/investor-relations/reports-presentations/financial-reports-pulse-magazine

11.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms
Germany
Internet: www.elringklinger.de

 
End of News EQS News Service

2324728  11.05.2026 CET/CEST

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16.05.2022ElringKlinger OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2022ElringKlinger OverweightJP Morgan Chase & Co.
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13.10.2023ElringKlinger HoldDeutsche Bank AG
19.01.2022ElringKlinger HoldDeutsche Bank AG
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23.09.2021ElringKlinger ReduceKepler Cheuvreux
05.08.2021ElringKlinger VerkaufenDZ BANK
14.05.2021ElringKlinger VerkaufenDZ BANK

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