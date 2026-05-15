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EQS-AFR: elumeo SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

16.05.26 16:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
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elumeo SE
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: elumeo SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
elumeo SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

16.05.2026 / 16:01 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die elumeo SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.06.2026
Ort: https://www.elumeo.com/investor-relations/publikationen/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.06.2026
Ort: https://www.elumeo.com/ir/publications/financial-reports

16.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: elumeo SE
Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b
10999 Berlin
Deutschland
Internet: www.elumeo.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2328552  16.05.2026 CET/CEST

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