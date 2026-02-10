DAX22.337 +0,2%Est505.515 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 +5,9%Nas20.948 -2,2%Bitcoin59.029 +2,8%Euro1,1480 -0,2%Öl115,0 +0,4%Gold4.564 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Bayer: EU-Freigabe für Finerenon erhalten -- Novo Nordisk, SAP, Siemens Energy, Berkshire, Rüstung, Öl-Aktien, CrowdStrike, Amazon, Aluminium-Aktien im Fokus
Top News
Noch bis 31. März durchstarten: finanzen.net ZERO schenkt dir 50 €, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile Noch bis 31. März durchstarten: finanzen.net ZERO schenkt dir 50 €, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile
All deine Investments an einem Ort. All deine Investments an einem Ort.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-AFR: EuroTeleSites AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

30.03.26 13:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EuroTeleSites AG Inhaber-Akt
4,31 EUR -0,11 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: EuroTeleSites AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
EuroTeleSites AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

30.03.2026 / 13:07 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

Hiermit gibt die EuroTeleSites AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch
Ort: https://eurotelesites.com/wp-content/uploads/sites/7/2026/03/DE_Jahresfinanzbericht_2025.pdf

Sprache: Englisch
Ort: https://eurotelesites.com/wp-content/uploads/sites/7/2026/03/EN_Annual-Financial-Report_2025.pdf

30.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EuroTeleSites AG
Lassallestraße 9
1020 Wien
Österreich
Internet: eurotelesites.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
Wer­bung

2300280  30.03.2026 CET/CEST

Ausgewählte Hebelprodukte auf EuroTeleSites

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EuroTeleSites

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu EuroTeleSites AG Inhaber-Akt

DatumMeistgelesen
Wer­bung