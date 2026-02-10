EQS-AFR: EuroTeleSites AG: Release of a Financial report
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EQS Dissemination of Financial Reports: EuroTeleSites AG
/ Release of Financial Reports
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EuroTeleSites AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)
Language: German
Address: https://eurotelesites.com/wp-content/uploads/sites/7/2026/03/DE_Jahresfinanzbericht_2025.pdf
Language: English
Address: https://eurotelesites.com/wp-content/uploads/sites/7/2026/03/EN_Annual-Financial-Report_2025.pdf
30.03.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|EuroTeleSites AG
|Lassallestraße 9
|1020 Wien
|Austria
|Internet:
|eurotelesites.com
|End of News
|EQS News Service
|
2300280 30.03.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
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|Emittent