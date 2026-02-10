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EQS-AFR: EuroTeleSites AG: Release of a Financial report

30.03.26 13:07 Uhr
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EQS Dissemination of Financial Reports: EuroTeleSites AG / Release of Financial Reports
EuroTeleSites AG: Release of a Financial report

30.03.2026 / 13:07 CET/CEST
Announcement according to Article 124 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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EuroTeleSites AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:

Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)

Language: German
Address: https://eurotelesites.com/wp-content/uploads/sites/7/2026/03/DE_Jahresfinanzbericht_2025.pdf

Language: English
Address: https://eurotelesites.com/wp-content/uploads/sites/7/2026/03/EN_Annual-Financial-Report_2025.pdf

30.03.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: EuroTeleSites AG
Lassallestraße 9
1020 Wien
Austria
Internet: eurotelesites.com

 
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2300280  30.03.2026 CET/CEST

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