EQS-AFR: Fabasoft AG (D): Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
Werte in diesem Artikel
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EQS Preliminary announcement financial reports: Fabasoft AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
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Fabasoft AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.fabasoft.com/de/investor-relations/finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.fabasoft.com/en/investor-relations/business-reports
05.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|www.fabasoft.com
|LEI Code:
|391200WHND7OZEFNNL77
|End of News
|EQS News Service
|
2377418 05.08.2026 CET/CEST
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Aktuelle Fabasoft Aktie News
Fabasoft Analysen
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|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.09
|Fabasoft aggressives Abgreiflimit bei 1,80 Euro
|Performaxx-Anlegerbrief
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|Focus Money
|09.04.09
|Fabasoft halten Korrektur
|aktiencheck.de
|09.04.09
|Fabasoft halten
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|26.06.08
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|Focus Money