EQS-AFR: Fabasoft AG (D): Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fabasoft AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die Fabasoft AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.fabasoft.com/de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.fabasoft.com/en/investor-relations/business-reports
05.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.fabasoft.com
|LEI Code:
|391200WHND7OZEFNNL77
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2377418 05.08.2026 CET/CEST
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Aktuelle Fabasoft Aktie News
Fabasoft Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fabasoft nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.09
|Fabasoft aggressives Abgreiflimit bei 1,80 Euro
|Performaxx-Anlegerbrief
|09.04.09
|Fabasoft halten (Update)
|Focus Money
|09.04.09
|Fabasoft halten Korrektur
|aktiencheck.de
|09.04.09
|Fabasoft halten
|Der Aktionär
|26.06.08
|Fabasoft ein wahres Schnäppchen
|Focus Money