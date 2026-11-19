EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Flughafen Wien AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
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Hiermit gibt die Flughafen Wien AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q3
Sprache: Deutsch
Ort: https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte
Sprache: Englisch
Ort: https://viennaairport.com/en/company/investor_relations/publications_and_reports_1
19.11.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Flughafen Wien AG
|Postfach 1
|1300 Wien-Flughafen
|Österreich
|Internet:
|http://www.viennaairport.com
|LEI Code:
|549300FQ2ILBH7DJ6I45
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2437800 19.11.2026 CET/CEST
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