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EQS-AFR: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Werte in diesem Artikel
Aktien
FORTEC Elektronik AG
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Charts | News | Analysen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

26.10.2026 / 09:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026
Ort: https://www.fortecag.de/Investor-Relations/Berichte/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026
Ort: https://www.fortecag.de/en/Investor-Relations/Reports/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026
Ort: https://www.fortecag.de/Investor-Relations/Berichte/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026
Ort: https://www.fortecag.de/en/Investor-Relations/Reports/

26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
Augsburger Str. 2b
82110 Germering
Deutschland
Internet: www.fortecag.de
LEI Code: 529900NG5C03XEKUA646

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2421772  26.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
28.08.08 FORTEC Elektronik nur mit Limit ordern Focus Money
24.09.07 FORTEC günstige Kaufgelegenheit Euro am Sonntag
15.03.07 FORTEC kaufenswert ExtraChancen
28.02.07 FORTEC Kursziel 20 Euro Der Aktionär
22.02.07 FORTEC kaufenswert ExtraChancen

Information

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