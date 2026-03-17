EQS-AFR: Frauenthal Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Frauenthal Holding AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
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Hiermit gibt die Frauenthal Holding AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.frauenthal.at/de/berichte.html
29.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Frauenthal Holding AG
|Rooseveltplatz 10
|1090 Wien
|Österreich
|Internet:
|frauenthal.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2318230 29.04.2026 CET/CEST
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
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