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EQS-AFR: Frauenthal Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

29.04.26 17:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Frauenthal Holding AG
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Charts|News|Analysen

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Frauenthal Holding AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Frauenthal Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

29.04.2026 / 17:09 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Frauenthal Holding AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.frauenthal.at/de/berichte.html

29.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Frauenthal Holding AG
Rooseveltplatz 10
1090 Wien
Österreich
Internet: frauenthal.at

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2318230  29.04.2026 CET/CEST

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