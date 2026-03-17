EQS-AFR: Frauenthal Holding AG: Release of a Financial report
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EQS Dissemination of Financial Reports: Frauenthal Holding AG
/ Release of Financial Reports
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Frauenthal Holding AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)
Language: German
Address: https://www.frauenthal.at/de/berichte.html
29.04.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Frauenthal Holding AG
|Rooseveltplatz 10
|1090 Vienna
|Austria
|Internet:
|frauenthal.at
|End of News
|EQS News Service
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2318230 29.04.2026 CET/CEST
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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