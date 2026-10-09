EQS-AFR: freenet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: freenet AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die freenet AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026
Ort: https://www.freenet.ag/investor-relations/publikationen/index.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026
Ort: https://www.freenet.ag/en/investor-relations/publications/index.html
09.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|freenet AG
|Hollerstraße 126
|24782 Büdelsdorf
|Deutschland
|Internet:
|www.freenet.ag
|LEI Code:
|5299003GLDODCVP8DO20
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2413358 09.10.2026 CET/CEST
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