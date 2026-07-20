EQS-AFR: Friedrich Vorwerk Group SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Werte in diesem Artikel
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EQS Preliminary announcement financial reports: FRIEDRICH VORWERK Group SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
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Friedrich Vorwerk Group SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.friedrich-vorwerk-group.de/de/investor-relations/finanzberichte/
Language: English
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.friedrich-vorwerk-group.de/en/investor-relations/financial-reports/
22.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Friedrich Vorwerk Group SE
|Harburger Straße 19
|21255 Tostedt
|Germany
|Internet:
|www.friedrich-vorwerk-group.de
|LEI Code:
|529900NBM89YAM5ENI18
|End of News
|EQS News Service
|
2369630 22.07.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle FRIEDRICH VORWERK Aktie News
FRIEDRICH VORWERK Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FRIEDRICH VORWERK nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)