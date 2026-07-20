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EQS-AFR: Friedrich Vorwerk Group SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

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FRIEDRICH VORWERK
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EQS Preliminary announcement financial reports: FRIEDRICH VORWERK Group SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Friedrich Vorwerk Group SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

22.07.2026 / 07:22 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Friedrich Vorwerk Group SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.friedrich-vorwerk-group.de/de/investor-relations/finanzberichte/

Language: English
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.friedrich-vorwerk-group.de/en/investor-relations/financial-reports/

22.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Friedrich Vorwerk Group SE
Harburger Straße 19
21255 Tostedt
Germany
Internet: www.friedrich-vorwerk-group.de
LEI Code: 529900NBM89YAM5ENI18

 
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2369630  22.07.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
20.07.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
13.05.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
08.04.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)