EQS-AFR: Friedrich Vorwerk Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FRIEDRICH VORWERK Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die Friedrich Vorwerk Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.friedrich-vorwerk-group.de/de/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.friedrich-vorwerk-group.de/en/investor-relations/financial-reports/
22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Friedrich Vorwerk Group SE
|Harburger Straße 19
|21255 Tostedt
|Deutschland
|Internet:
|www.friedrich-vorwerk-group.de
|LEI Code:
|529900NBM89YAM5ENI18
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2369630 22.07.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle FRIEDRICH VORWERK Aktie News
FRIEDRICH VORWERK Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FRIEDRICH VORWERK nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)