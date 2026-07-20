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EQS-AFR: Friedrich Vorwerk Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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FRIEDRICH VORWERK
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FRIEDRICH VORWERK Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Friedrich Vorwerk Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

22.07.2026 / 07:22 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die Friedrich Vorwerk Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.friedrich-vorwerk-group.de/de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.friedrich-vorwerk-group.de/en/investor-relations/financial-reports/

22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Friedrich Vorwerk Group SE
Harburger Straße 19
21255 Tostedt
Deutschland
Internet: www.friedrich-vorwerk-group.de
LEI Code: 529900NBM89YAM5ENI18

 
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2369630  22.07.2026 CET/CEST

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Alle: Alle Empfehlungen

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DatumRatingAnalyst
20.07.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
13.05.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
08.04.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)