EQS-AFR: Fuchs SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Werte in diesem Artikel
|
EQS Preliminary announcement financial reports: FUCHS SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Werbung
FUCHS SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 19, 2027
Address: https://www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/geschaeftsberichte-und-zwischenberichte/
Language: English
Date of disclosure: March 19, 2027
Address: https://www.fuchs.com/group/investor-relations/publications/annual-report-and-interim-reports/
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 19, 2027
Address: https://www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/geschaeftsberichte-und-zwischenberichte/
Language: English
Date of disclosure: March 19, 2027
Address: https://www.fuchs.com/group/investor-relations/publications/annual-report-and-interim-reports/
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: July 30, 2027
Address: https://www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/geschaeftsberichte-und-zwischenberichte/
Language: English
Date of disclosure: July 30, 2027
Address: https://www.fuchs.com/group/investor-relations/publications/annual-report-and-interim-reports/
10.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|FUCHS SE
|Einsteinstraße 11
|68169 Mannheim
|Germany
|Internet:
|www.fuchs.com/gruppe
|LEI Code:
|529900SNF9E1P5ZO4P98
|End of News
|EQS News Service
|
2431740 10.11.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf FUCHS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FUCHS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen