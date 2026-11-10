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EQS-AFR: Fuchs SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE VZ
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FUCHS SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Fuchs SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

10.11.2026 / 11:14 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die FUCHS SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2027
Ort: https://www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/geschaeftsberichte-und-zwischenberichte/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2027
Ort: https://www.fuchs.com/group/investor-relations/publications/annual-report-and-interim-reports/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2027
Ort: https://www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/geschaeftsberichte-und-zwischenberichte/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2027
Ort: https://www.fuchs.com/group/investor-relations/publications/annual-report-and-interim-reports/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2027
Ort: https://www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/geschaeftsberichte-und-zwischenberichte/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2027
Ort: https://www.fuchs.com/group/investor-relations/publications/annual-report-and-interim-reports/

10.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: FUCHS SE
Einsteinstraße 11
68169 Mannheim
Deutschland
Internet: www.fuchs.com/gruppe
LEI Code: 529900SNF9E1P5ZO4P98

 
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2431740  10.11.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
11:56 FUCHS SE VZ Buy Warburg Research
03.11.26 FUCHS SE VZ Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 FUCHS SE VZ Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 FUCHS SE VZ Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.