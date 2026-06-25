EQS-AFR: Gerresheimer AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gerresheimer AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die Gerresheimer AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.06.2026
Ort: https://www.gerresheimer.com/investoren/investoren-und-analysten/publikationen/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.06.2026
Ort: https://www.gerresheimer.com/en/investors/investors-and-analysts/publications/reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.06.2026
Ort: https://www.gerresheimer.com/investoren/investoren-und-analysten/publikationen/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.06.2026
Ort: https://www.gerresheimer.com/en/investors/investors-and-analysts/publications/reports
29.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gerresheimer AG
|Peter-Müller-Str. 3
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|http://www.gerresheimer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2351194 29.06.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent