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EQS-AFR: Greiffenberger AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

30.04.26 23:27 Uhr
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Greiffenberger AG
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EQS Preliminary announcement financial reports: Greiffenberger AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Greiffenberger AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

30.04.2026 / 23:27 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Greiffenberger AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: July 15, 2026
Address: https://greiffenberger.de/berichte/

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: July 15, 2026
Address: https://greiffenberger.de/berichte/

30.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Greiffenberger AG
Eberlestraße 28
86157 Augsburg
Germany
Internet: www.greiffenberger.de

 
End of News EQS News Service

2319768  30.04.2026 CET/CEST

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