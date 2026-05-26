EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Werte in diesem Artikel
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EQS Preliminary announcement financial reports: Heidelberger Druckmaschinen AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
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Heidelberger Druckmaschinen AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: June 10, 2026
Address: https://www.heidelberg.com/bericht/fs/2526
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: June 10, 2026
Address: https://www.heidelberg.com/bericht/cfs/2526
Language: English
Date of disclosure: June 10, 2026
Address: https://www.heidelberg.com/report/cfs/2526
27.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|Kurfürsten-Anlage 52–60
|69115 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelberg.com
|End of News
|EQS News Service
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2334158 27.05.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
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|Emittent