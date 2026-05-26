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EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

27.05.26 10:32 Uhr
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Heidelberger Druckmaschinen AG
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EQS Preliminary announcement financial reports: Heidelberger Druckmaschinen AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Heidelberger Druckmaschinen AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

27.05.2026 / 10:32 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Heidelberger Druckmaschinen AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: June 10, 2026
Address: https://www.heidelberg.com/bericht/fs/2526

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: June 10, 2026
Address: https://www.heidelberg.com/bericht/cfs/2526

Language: English
Date of disclosure: June 10, 2026
Address: https://www.heidelberg.com/report/cfs/2526

27.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfürsten-Anlage 52–60
69115 Heidelberg
Germany
Internet: www.heidelberg.com

 
End of News EQS News Service

2334158  27.05.2026 CET/CEST

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