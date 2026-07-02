EQS-AFR: HELLA GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HELLA GmbH & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die HELLA GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.hella.com/de/Investor-Relations/Publikationen-266/?presstype=qr
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.hella.com/en/Investor-Relations/Publications-266/?presstype=qr
07.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HELLA GmbH & Co. KGaA
|Rixbecker Str. 75
|59552 Lippstadt
|Deutschland
|Internet:
|www.hella.de/ir
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2361774 07.07.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle HELLA Aktie News
HELLA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HELLA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.07.26
|HELLA GmbHCo Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HELLA GmbHCo Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|HELLA GmbHCo Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|HELLA GmbHCo Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|HELLA GmbHCo Hold
|Deutsche Bank AG