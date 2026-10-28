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EQS-AFR: HELLA GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Werte in diesem Artikel
Aktien
HELLA GmbH & Co. KGaA
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Charts | News | Analysen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HELLA GmbH & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
HELLA GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

28.10.2026 / 17:48 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die HELLA GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026
Ort: https://www.hella.com/de/Investor-Relations/Publikationen-266/?presstype=qr

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026
Ort: https://www.hella.com/en/Investor-Relations/Publications-266/?presstype=qr

28.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Str. 75
59552 Lippstadt
Deutschland
Internet: www.hella.de/ir
LEI Code: 529900PLX4ADJFWIY024

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2424106  28.10.2026 CET/CEST

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07.10.26 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
01.07.26 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
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10.11.25 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG

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