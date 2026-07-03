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EQS-AFR: HelloFresh SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

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EQS Preliminary announcement financial reports: HelloFresh SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
HelloFresh SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

09.07.2026 / 11:59 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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HelloFresh SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://ir.hellofreshgroup.com/de/publikationen

Language: English
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://ir.hellofreshgroup.com/en/publications

09.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: HelloFresh SE
Prinzenstraße 89
10969 Berlin
Germany
Internet: www.hellofreshgroup.com

 
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2363408  09.07.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
17.06.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.06.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.05.26 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
08.05.26 HelloFresh Neutral UBS AG
07.05.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG