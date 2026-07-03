EQS-AFR: HelloFresh SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Werte in diesem Artikel
|
EQS Preliminary announcement financial reports: HelloFresh SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Werbung
HelloFresh SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://ir.hellofreshgroup.com/de/publikationen
Language: English
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://ir.hellofreshgroup.com/en/publications
09.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|HelloFresh SE
|Prinzenstraße 89
|10969 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.hellofreshgroup.com
|End of News
|EQS News Service
|
2363408 09.07.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf HelloFresh
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HelloFresh
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle HelloFresh Aktie News
HelloFresh Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HelloFresh nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|08.05.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG