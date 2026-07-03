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EQS-AFR: HelloFresh SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HelloFresh SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
HelloFresh SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

09.07.2026 / 11:59 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die HelloFresh SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://ir.hellofreshgroup.com/de/publikationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://ir.hellofreshgroup.com/en/publications

09.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HelloFresh SE
Prinzenstraße 89
10969 Berlin
Deutschland
Internet: www.hellofreshgroup.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2363408  09.07.2026 CET/CEST

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DatumRatingAnalyst
17.06.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.06.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.05.26 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
08.05.26 HelloFresh Neutral UBS AG
07.05.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG