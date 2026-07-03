EQS-AFR: HelloFresh SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HelloFresh SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
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Hiermit gibt die HelloFresh SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://ir.hellofreshgroup.com/de/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://ir.hellofreshgroup.com/en/publications
09.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HelloFresh SE
|Prinzenstraße 89
|10969 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.hellofreshgroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2363408 09.07.2026 CET/CEST
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|Datum
|Rating
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|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|08.05.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG