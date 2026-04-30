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EQS-AFR: HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

26.05.26 14:05 Uhr

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Highlight Communications AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

26.05.2026 / 14:05 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Highlight Communications AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.05.2026
Ort: https://www.highlight-communications.ch/Zwischenberichte.htm

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.05.2026
Ort: https://www.highlight-communications.ch/en/Interim-reports.htm

26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Highlight Communications AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Schweiz
Internet: www.hlcom.ch

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2333646  26.05.2026 CET/CEST

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