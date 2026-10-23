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EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Werte in diesem Artikel
Aktien
HORNBACH Holding
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Charts | News | Analysen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.10.2026 / 12:15 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Hiermit gibt die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.05.2027
Ort: https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/berichte-praesentationen/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.05.2027
Ort: https://www.hornbach-holding.de/en/investor-relations/reports-presentations/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.09.2027
Ort: https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/berichte-praesentationen/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.09.2027
Ort: https://www.hornbach-holding.de/en/investor-relations/reports-presentations/

23.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim (Pfalz)
Deutschland
LEI Code: 529900EGQZ79V21LBL44

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2421274  23.10.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
02.10.26 HORNBACH Halten DZ BANK
02.10.26 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 HORNBACH Halten DZ BANK
09.09.26 HORNBACH Add Baader Bank
09.09.26 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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