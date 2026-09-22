EQS-AFR: infas Holding Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Werte in diesem Artikel
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: infas Holding Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Werbung
Hiermit gibt die infas Holding Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort: https://www.infas-holding.de/berichte/
22.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|infas Holding Aktiengesellschaft
|Kurt-Schumacher-Str. 24
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.infas-holding.de
|LEI Code:
|894500H144ZW4YW6FJ39
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2403386 22.09.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf infas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf infas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen