EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Werte in diesem Artikel
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Infineon Technologies AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Werbung
Hiermit gibt die Infineon Technologies AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.11.2026
Ort: https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/annual-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.11.2026
Ort: https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/annual-reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.11.2026
Ort: https://www.infineon.com/en/about/investor/reports-presentations/annual-reports
27.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Infineon Technologies AG
|Am Campeon 1-15
|85579 Neubiberg
|Deutschland
|Internet:
|www.infineon.com
|LEI Code:
|TSI2PJM6EPETEQ4X1U25
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2443116 27.11.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen